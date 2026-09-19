Театр абсурда
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Театр абсурда

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Не ждали? Блестящий манёвр России. Удар прямо с подлодки - и не по Украине

Не ждали? Блестящий манёвр России. Удар прямо с подлодки - и не по Украине

Россия выполнила пуски "Калибров" с подлодки "Уфа". И не по Украине. Манёвр – блестящий. Это определённо сигнал противникам.

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