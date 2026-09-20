«Единая Россия» лидирует с 57% на экзитполах в Петербурге

По итогам опросов избирателей на выходе с участков в Санкт-Петербурге лидирует «Единая Россия» с 57% голосов.
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а камуноиды визжат, что у них в Питере столько же как и у едросов..