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Царьград

7 630 подписчиков

«Единая Россия» лидирует с 57% на экзитполах в Петербурге

«Единая Россия» лидирует с 57% на экзитполах в Петербурге

По итогам опросов избирателей на выходе с участков в Санкт-Петербурге лидирует «Единая Россия» с 57% голосов.

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