Юрист Кваша: долги в первую очередь нужно реструктурировать

Если человек попал в трудную ситуацию из-за большого количества кредитов и долгов, то в первую очередь ему следует перестать брать новые займы, чтобы не копать дальше долговую яму, считает управляющий партнер юридического бюро "Кваша и партнеры" Дмитрий Кваша.