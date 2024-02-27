Юрист Кваша: долги в первую очередь нужно реструктурировать

Если человек попал в трудную ситуацию из-за большого количества кредитов и долгов, то в первую очередь ему следует перестать брать новые займы, чтобы не копать дальше долговую яму, считает управляющий партнер юридического бюро "Кваша и партнеры" Дмитрий Кваша.
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