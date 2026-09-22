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10 легендарных актеров и актрис за 80: как они изменились спустя годы

10 легендарных актеров и актрис за 80: как они изменились спустя годы

Десять героев этой подборки давно перешагнули 80-летний рубеж — и не собираются уходить из профессии.

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