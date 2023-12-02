USC Steals UCLA Defensive Coordinator D’Anton Lynn Away To Fix Putrid Defense

USC football head coach Lincoln Riley knows he has to get his defensive coordinator hire correct if he wants to be at USC long-term after defenses meant two excellent offenses didn’t win anything in his first two years in Los Angeles.
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