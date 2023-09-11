Молжаниновские вести

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Собянин поблагодарил москвичей за поддержку и пообещал продолжить развивать столицу

Собянин поблагодарил москвичей за поддержку и пообещал продолжить развивать столицу

Впереди всех ждет такая же напряженная работа по совершенствованию города После публикации в СМИ предварительных итогов прошедших в Москве выборов градоначальника Сергей Собянин через свой сайт в Интернете обратился к жителям российской столицы.

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