Собянин поблагодарил москвичей за поддержку и пообещал продолжить развивать столицу

Впереди всех ждет такая же напряженная работа по совершенствованию города После публикации в СМИ предварительных итогов прошедших в Москве выборов градоначальника Сергей Собянин через свой сайт в Интернете обратился к жителям российской столицы.
Впереди всех ждет такая же напряженная работа по совершенствованию города После публикации в СМИ предварительных итогов прошедших в Москве выборов градоначальника Сергей Собянин через свой сайт в Интернете обратился к жителям российской столицы.
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