Россиянину не разрешили выгнать из квартиры невидимку

Калининский районный суд не разрешил жителю Твери выгнать из своей квартиры «жильца-невидимку». В суде отметили, что выписать такого человека можно только в том случае, если один из нынешних собственников найдет этого его и попросит написать отказ.
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