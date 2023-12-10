Пермский спектакль «Пиноккио» признан лучшим среди постановок для детей в России

Экспертный совет оценил 150 спектаклей из 121 театра.Спектакль «Пиноккио» Коми-Пермяцкого национального драматического театра был включен в лонг-лист главного детского театрального фестиваля России «Арлекин», организованного Союзом театральных деятелей России.
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