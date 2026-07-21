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Брейдо попросил Надежду Стрелец «оставить футбол в покое» после критики сборной Аргентины. Блогер ответила: «Для ФК ЦСК такое приемлемо? Не имеете права запрещать высказывать мнение»

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо и блогер Надежда Стрелец устроили полемику в соцсетях на тему футбола.

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