Гутерриш признал легитимным киевский режим и отверг предложение Путина о внешнем управлении на Украине под эгидой ООН

Глава всемирной организации Антониу Гутерриш, комментируя слова президента РФ Владимира Путина о возможности введения внешнего управления на Украине под эгидой ООН, заявил, что киевские власти являются легитимным правительством Украины.
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