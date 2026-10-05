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Воронежские новости

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В Воронеже на улице Лидии Рябцевой загорелась «Лада Калина»

В Воронеже на улице Лидии Рябцевой загорелась «Лада Калина»

Пожар в автомобиле «Лада Калина» на улице Лидии Рябцевой в Воронеже, подробностиВ Воронеже на улице Рябцевой Лидии загорелся автомобиль «Лада Калина», ЧП произошло 4 октября, рассказали в региональном главке МЧС.

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