В постпредстве РФ при ООН назвали "театром абсурда" заседание СБ по "Северным потокам"

Валерий Шарифулин/ТАСС, архив Сегодня 5,1K прочитали Первый заместитель постпреда России при организации Дмитрий Полянский отметил, что Москву не устраивает ситуация, "когда расследование убийства через год пришло к выводу, что пострадавший был убит" ООН, 14 марта.