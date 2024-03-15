В постпредстве РФ при ООН назвали "театром абсурда" заседание СБ по "Северным потокам"

Валерий Шарифулин/ТАСС, архив Сегодня 5,1K прочитали Первый заместитель постпреда России при организации Дмитрий Полянский отметил, что Москву не устраивает ситуация, "когда расследование убийства через год пришло к выводу, что пострадавший был убит" ООН, 14 марта.
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