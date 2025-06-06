Рыбные консервы из Салехарда на международной выставке в Беларуси

Салехардский комбинат представил свою продукцию на крупнейшей международной выставке "Белагро-2025". Компания стала одним из самых заметных участников, посетители высоко оценили качество северных деликатесов.
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