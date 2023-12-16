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В Петербурге дали названия двум новым мостам и путепроводу

В Петербурге дали названия двум новым мостам и путепроводу

В Петербурге два безымянных моста и путепровод получили названия. Как сообщили в пресс-службе Смольного, губернатор Северной столицы Александр Беглов подписал соответствующее постановление правительства города.

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