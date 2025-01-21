Рубио заявил о необходимости уступок сторон для завершения конфликта на Украине

Новый госсекретарь США Марко Рубио заявил, что пока не может назвать сроки окончания украино-российского конфликта, однако, сообщил, что каждой стороне придется «кое-что» уступить, ибо уступки- естественная часть урегулирования любого конфликта.
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