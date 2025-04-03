Возможности ChatGPT в прогнозировании курсов криптовалют вызывают сомнения

Прогнозирование курсов криптовалют с помощью ChatGPT вызвало сомнения в криптосообществе. Инженер и основатель AI-стартапов Vincent Van Code спросил у чат-бота, почему цена XRP упала, несмотря на положительные новости о судебном разбирательстве Ripple с SEC.
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