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Двух жителей Мариуполя задержали за оправдание терроризма в соцсетях

Двух жителей Мариуполя задержали за оправдание терроризма в соцсетях

Двух жителей Мариуполя задержали за видео и комментарии в соцсетях, оправдывающие теракт на Крымском мосту в прошлом году и террористические действия одной из запрещенных в России украинских неонацистских организаций.

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