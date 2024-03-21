Двух жителей Мариуполя задержали за оправдание терроризма в соцсетях

Двух жителей Мариуполя задержали за видео и комментарии в соцсетях, оправдывающие теракт на Крымском мосту в прошлом году и террористические действия одной из запрещенных в России украинских неонацистских организаций.
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