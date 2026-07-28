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Обновленный BYD Seal 06 прибавил в мощности и сохранил цену Lada Granta

Обновленный BYD Seal 06 прибавил в мощности и сохранил цену Lada Granta

Автомобиль 2027 года получил упрощенную переднюю часть и слегка измененную заднюю оптику. На крыше седана появился лидар — он будет доступен только в топовой комплектации и указывает на наличие систем автономного управления, сообщает «Авто Mail».

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