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Регионы России

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Андрей Есипенко впервые стал чемпионом России по шахматам

Андрей Есипенко впервые стал чемпионом России по шахматам

Андрей Есипенко досрочно выиграл суперфинал чемпионата России по шахматам, проходивший в Ростове-на-Дону, и впервые стал чемпионом страны.

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