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Попытка скрыть улики после убийства женщины в Одинцове попала на видео

Попытка скрыть улики после убийства женщины в Одинцове попала на видео

Мужчина, подозреваемый в убийстве сожительницы в ЖК «Ромашково», пытался замести следы преступления. Камера видеонаблюдения зафиксировала, как он выносил из дома погибшей вещественные доказательства преступления.

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