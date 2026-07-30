Попытка скрыть улики после убийства женщины в Одинцове попала на видео

Мужчина, подозреваемый в убийстве сожительницы в ЖК «Ромашково», пытался замести следы преступления. Камера видеонаблюдения зафиксировала, как он выносил из дома погибшей вещественные доказательства преступления.
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