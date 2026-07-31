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Позитив для оптимистов

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Россия создает новую точку давления в Сумской области

Россия создает новую точку давления в Сумской области

Российские войска освободили в Сумской области села Могрица и Малая Слободка. Это событие особо отметил министр обороны Андрей Белоусов, заявив о появлении новых стратегических перспектив для дальнейшего развития успехов на этом направлении.

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