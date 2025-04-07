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В Москве росгвардейцы задержали мужчину, забравшегося на крышу внедорожника

В Москве росгвардейцы задержали мужчину, забравшегося на крышу внедорожника

Инцидент с элементами драмы произошёл на юго-западе столицы — на Новоясеневском проспекте. Сотрудники Росгвардии задержали 43-летнего мужчину, который залез на крышу внедорожника и заявил, что внутри автомобиля находятся заложники.

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