В Москве росгвардейцы задержали мужчину, забравшегося на крышу внедорожника

Инцидент с элементами драмы произошёл на юго-западе столицы — на Новоясеневском проспекте. Сотрудники Росгвардии задержали 43-летнего мужчину, который залез на крышу внедорожника и заявил, что внутри автомобиля находятся заложники.
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