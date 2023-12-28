В СПбГПМУ спасли подростков, у которых из-за коронавируса парализовало голосовые связки

Недавно педиатры США сообщали об уникальном клиническом случае. Они впервые столкнулись с необычным последствием COVID-19 у 15-летней девочки: из-за коронавируса у подростка парализовало голосовые связки.
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