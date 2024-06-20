В России введут единое удостоверение многодетной семьи

В правительство внесено постановление о едином образце удостоверения многодетной семьи. Об этом расказала первый заместитель министра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на РИА «Новости».
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