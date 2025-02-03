На «Окружной» сняли с поезда девушку-зацепера

18-летнюю девушку-зацепера арестовали на пять суток за экстремальную поездку в метро, сообщил телеграм-канал «ЧП/Москва» Девушка зацепилась за кабину хвоста поезда и таким образом проехала одну остановку от станции «Петровско-Разумовская» до «Окружной».