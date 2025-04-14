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"Это просто душераздирающе": Джоанна Стингрей об осквернении стены Цоя в Москве

"Это просто душераздирающе": Джоанна Стингрей об осквернении стены Цоя в Москве

Певица из Америки была женой гитариста группы «Кино» Юрия Каспаряна.Певица, писательница и общественный деятель из Америки Джоанна Стингрей прокомментировала новости об осквернении стены Цоя на Арбате в Москве.

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