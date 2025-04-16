Известному телеведущему пришлось извиняться после похода в бассейн

Телеведущий Миллар извинился за купание в бассейне после операции на сердце Известному британскому телеведущему Марку Миллару пришлось извиниться перед подписчиками за то, что он пошел в бассейн вскоре после операции на сердце.
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