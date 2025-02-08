Умер композитор и заслуженный деятель искусств России Борис Печерский

+ A — РГ: ушел из жизни известный музыкант Борис Печерский 6 февраля 2025 года ушел из жизни Борис Печерский, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, член Союза композиторов России, а также председатель творческой секции композиторов Москвы по музыке для детей и юношества, сообщается на сайте Московского государственного педагогического университета (МГПУ).