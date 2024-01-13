Музейное дело - ориентация на профессию.

С целью привлечения молодежи к учебе по специальностям исторического и музейного профиля, формирования прочного кадрового потенциала для нашего учреждения, приобщения молодых людей к региональному, национальному и всемирному историко-культурному наследию в Бобруйском районном историко-краеведческом музее на постоянной основе ведется работа по профо .