Музейное дело - ориентация на профессию.

С целью привлечения молодежи к учебе по специальностям исторического и музейного профиля, формирования прочного кадрового потенциала для нашего учреждения, приобщения молодых людей к региональному, национальному и всемирному историко-культурному наследию в Бобруйском районном историко-краеведческом музее на постоянной основе ведется работа по профо .
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