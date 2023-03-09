10 вещей из СССР, которые современной молодежи кажутся странными

Все же история СССР, как целой эпохи XX века, была очень интересной и необычной. За время существования Союза сменилось не одно поколение людей и многие из тех вещей, что делал каждый советский человек, сегодня могут показаться весьма странными.
Все же история СССР, как целой эпохи XX века, была очень интересной и необычной. За время существования Союза сменилось не одно поколение людей и многие из тех вещей, что делал каждый советский человек, сегодня могут показаться весьма странными.
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