Закон, порядок, государство

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10 вещей из СССР, которые современной молодежи кажутся странными

10 вещей из СССР, которые современной молодежи кажутся странными

Все же история СССР, как целой эпохи XX века, была очень интересной и необычной. За время существования Союза сменилось не одно поколение людей и многие из тех вещей, что делал каждый советский человек, сегодня могут показаться весьма странными.

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