История о том как я майский закат ловил. Делюсь фотографиями невероятной красоты Привет друзья, сегодня поделюсь с вами яркими фотографиями одного майского заката который мне посчастливилось поймать у пруда в родном городе Омутнинск, Кировской области .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии