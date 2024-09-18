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История о том как я майский закат ловил. Делюсь фотографиями невероятной красоты

История о том как я майский закат ловил. Делюсь фотографиями невероятной красоты

История о том как я майский закат ловил. Делюсь фотографиями невероятной красоты Привет друзья, сегодня поделюсь с вами яркими фотографиями одного майского заката который мне посчастливилось поймать у пруда в родном городе Омутнинск, Кировской области .

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Комментарии
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Виктор Молотков
А вот они и чудеса, которые многие ищут и никак не могут найти.... 👍
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16 час.

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