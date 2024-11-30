Мошенники придумали новый способ взлома iPhone

Аферисты получают доступ к личным данным и могут даже заблокировать устройство Мошенники стали взламывать смартфоны под видом переустановки удаленных приложений из App Store, используя поддельные уведомления от Apple и звонки под видом сотрудников техподдержки.
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