ЗРС Patriot и NASAMS, переданные киевскому режиму в 2023 г. Фото Telegram / "Военный осведомитель" В прошлом году, после длительных просьб, киевский режим получил из-за рубежа несколько зенитных ракетных систем Patriot американского производства и боеприпасы для них.
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