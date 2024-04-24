Поставки и проблемы: системы Patriot для Украины

ЗРС Patriot и NASAMS, переданные киевскому режиму в 2023 г. Фото Telegram / "Военный осведомитель" В прошлом году, после длительных просьб, киевский режим получил из-за рубежа несколько зенитных ракетных систем Patriot американского производства и боеприпасы для них.