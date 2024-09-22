Baza: депутаты ГД наняли специалистов по поиску скрытых камер в кабинетах

Депутаты КПРФ, ЛДПР и "Единой России" попросили проверить их кабинеты на наличие жучков и скрытых камер после инцидента с, предположительно, членом КПРФ Денисом Парфеновым, который заказал в Госдуму проститутку.
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