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Отец погибших под Красноярском детей: "Не верю, что это дихлофос"

Отец погибших под Красноярском детей: "Не верю, что это дихлофос"

Скриншот видео Отец четырех детей, которые насмерть отравились средством от насекомых в частном доме в Красноярском крае, заявил РЕН ТВ, что не согласен с результатами экспертизы, согласно которым, причиной гибели малышей стал дихлофос.

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