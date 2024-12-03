Отец погибших под Красноярском детей: "Не верю, что это дихлофос"

Скриншот видео Отец четырех детей, которые насмерть отравились средством от насекомых в частном доме в Красноярском крае, заявил РЕН ТВ, что не согласен с результатами экспертизы, согласно которым, причиной гибели малышей стал дихлофос.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии