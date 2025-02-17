Рамзан Кадыров призвал не расслабляться в ожидании переговоров по Украине

Расслабляться в ожидании переговоров о завершении украинского кризиса нельзя. С таким заявлением перед руководителями чеченских силовых ведомств выступил глава Чечни Рамзан Кадыров, фрагмент выступления опубликовали в его официальном Telegram-канале.
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