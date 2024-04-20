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Не только о футболе

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«Баварии» интересен Зидан, победа «Краснодара», Начо решил уйти из «Реала», минус 1 очко «Витесса», «Майами» и «Новый Орлеан» в плей-офф НБА, тренер «Фиорентины» поцеловал журналистку и другие новости

«Баварии» интересен Зидан, победа «Краснодара», Начо решил уйти из «Реала», минус 1 очко «Витесса», «Майами» и «Новый Орлеан» в плей-офф НБА, тренер «Фиорентины» поцеловал журналистку и другие новости

1. «Краснодар» обыграл «Факел» (2:0) в стартовом матче 25-го тура Мир РПЛ. После возвращения Мусаева команда проиграла только «Зениту».

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КУАТ
В Штутгарте в полуфинале турнира идёт встреча 1-й ракетки мира Иги Швентек (Свёнтек) и нашей Лены Рыбакиной. После первых 2-х сетов ничья - 1:1, идёт третий сет.
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Ура! Лена в финале!
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