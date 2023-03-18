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В Белом доме заявили о недопустимости прекращения огня на Украине

В Белом доме заявили о недопустимости прекращения огня на Украине

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета безопасности Белого дома Джон Кирби указал на недопустимость прекращения боевых действий на Украине.

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