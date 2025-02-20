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Царьград

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Шпионил и готовился к теракту: ФСБ назвали цель агента украинских спецслужб в Саратове

Шпионил и готовился к теракту: ФСБ назвали цель агента украинских спецслужб в Саратове

В Саратовской области был ликвидирован агент украинских спецслужб. В ФСБ России сообщили, что он шпионил и готовился к теракту, а также назвали, кто должен был стать жертвой преступника.

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