Посещаемость торговых центров Москвы и Санкт-Петербурга выросла на 6-10%

Показатель Mall Index (отражает количество посетителей на 1 тыс. кв. м торговых площадей) увеличился в Москве на 6%, в Санкт-Петербурге еще больше — на 10% с 26 сентября по 23 октября, пишет «Ъ» со ссылкой на Focus Technologies.