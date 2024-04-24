Жители ЯНАО стали больше работать и тратить

В начале этого года объемы производства в ЯНАО медленно пошли в рост после прошлогоднего спада. В январе и феврале индекс промышленного производства вырос и составил 104,5% к соответствующему периоду 2023 года.
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