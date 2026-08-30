Трутнев: "Горный воздух" станет лидером среди курортов АТР

Юрий Трутнев заявил, что "Горный воздух" на Сахалине станет безусловным лидером среди горнолыжных курортов Азиатско-Тихоокеанского региона.
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