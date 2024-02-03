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“КП”: Бежавшего комика Александра Ревву заметили в Москве с женой Анжеликой

Юморист с антироссийскими взглядами Александр Ревва, также известный под псевдонимом Артур Пирожков, вернулся в Москву и без лишнего шума присутствовал на премьере фильма “Конец Славы”, где исполнил одну из ролей наряду с Павлом Деревянко.

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Комментарии
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ВД
Вовладар Даров
Теперь будет болтаться как говно в проруби!
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14 час.
ИП
Игорь Петров
Нам предатели не нужны...
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6 час.

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