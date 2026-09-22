Школьная форма в России: от царских указов до полной анархии

Все-таки на календаре сентябрь. Это первый месяц возвращения в школу. после длительных каникул, детей.
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