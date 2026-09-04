🏘️ В ближайшее время в Крыму могут исчезнуть 118 сельских населённых пунктов Кандидат географических наук, руководитель Крымского регионального центра развития кадрового потенциала и исследований в области демографии Ксения Сикач сообщила в эфире «Радио Крым» о тревожной тенденции сокращения числа сельских населённых пунктов полуострова.
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