💥 Крымские дроноводы-десантники уничтожили американский танк Abrams в Курской области «Операторы БпЛА крымских десантников обнаружили танк Abrams производства США.
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💥 Крымские дроноводы-десантники уничтожили американский танк Abrams в Курской области «Операторы БпЛА крымских десантников обнаружили танк Abrams производства США.