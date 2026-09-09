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Metaplanet заморозила пул акций для инсайдеров на фоне опасений из-за размытия

Metaplanet заморозила пул акций для инсайдеров на фоне опасений из-за размытия

Японская компания Metaplanet решила зафиксировать объем акций, предназначенных для инсайдеров, на отметке около 319,5 млн бумаг.

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