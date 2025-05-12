Президент США Дональд Трамп не согласится на требования главы киевского режима Зеленского о перемирии, поскольку это может привести к повторному всплеску конфликта в будущем, сообщает депутат Верховной Рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии