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Дубинский: Трамп никогда не согласится на требования Зеленского по перемирию

Президент США Дональд Трамп не согласится на требования главы киевского режима  Зеленского о перемирии, поскольку это может привести к повторному всплеску конфликта в будущем, сообщает депутат Верховной Рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

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Комментарии
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Геннадий Бережнов
Трамп не согласится на требования главы киевского режима Зеленского о перемирии официально, но поддержит втихую и пришлёт оружие. Это рыжее чудо превзошло уже и Байдена!
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