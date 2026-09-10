Совещание Путина с правительством перенесено из-за подготовки к саммиту БРИКС

Совещание президента России Владимира Путина с правительством, запланированное на 10 сентября, было перенесено на неделю в связи с подготовкой к саммиту БРИКС, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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