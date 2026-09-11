МВД предложило упростить регистрацию транспорта в новых регионах

МВД России подготовило проект постановления, упрощающего регистрацию транспорта для жителей воссоединенных территорий - Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.
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